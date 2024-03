Ritmegame en visual novel I*CHU: Chibi Edition onderweg naar het Westen

Dankzij PQube kunnen we ook in Nederland als idolproducer aan de slag!

Nog geen twee dagen geleden schreven we over hoe uitgever PQube visual novel (interactief leesboek) SINce Memories een internationale release zou geven, en nu zetten ze alweer een nieuwe game op het programma! I*CHU is een visual novel waarin je 32 aspirant-idols (beginnende popsterren) en hun groepen begeleidt in hun carrière. De roots van I*CHU liggen in de mobile game markt. Maar waar het spel vroeger geld moest verdienen met microtransactions, is dat nu gelukkig niet meer het geval. Hier lees je er meer over!

Zoals je kan verwachten van een games waar idols de boventoon voeren, speelt muziek een belangrijke rol. De 32 jongens zijn onderverdeeld in 9 muziekgroepen, die ieder hun eigen stijl hebben. Deze idolen-in-wording leer je steeds beter kennen terwijl je ze helpt supersterren te worden. Hiervoor moet je ook een beetje muzikaal zijn aangelegd: het spel heeft namelijk ook ritmesegmenten. De nummers de muziekgroepen opvoeren (meer dan 80 orginele hits!) zijn ingezongen door stemacteurs, dus wees niet bang dat je na een middagje spelen al gek wordt van de soundtrack.

Net als bij SINce Memories, geeft PQube geen releasedatum voor I*CHU. Meer dan ‘coming soon’ laten ze niet los. Maar wie spiekt bij de Amazon-pagina, ziet dat daar een releasedatum van 26 september wordt genoemd. Dan hebben we in elk geval een uitgangspunt! De trailer hieronder geeft een korte indruk van het spel. Ga jij binnenkort als idolproducer aan de slag? Laat het ons weten in de comments!