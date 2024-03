Zelda: Tears of the Kingdom wint o.a. “Best Innovation”-award op GDC

De game gaat met 2 prijzen naar huis.

Op dit moment is de Games Developers Conference druk bezig in San Francisco. En zoals elk jaar horen daar ook de Games Developers Choice Awards bij. Dit jaar was The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom genomineerd voor 7 awards. En hoewel de game ze niet allemaal in de wacht wist te slepen, heeft de nieuwste Zelda toch 2 bijzondere prijzen gewonnen.

Om te beginnen kreeg Tears of the Kingdom de award voor de “Best Innovation” en versloeg daarmee o.a. Baldur’s Gate 3 en Hi-Fi Rush. Niet heel gek natuurlijk, want de game is met zijn Ultra Hand-systeem behoorlijk innovatief. Daarnaast kreeg Zelda de prijs voor “Best Technology” en dat lijstje van concurrenten is misschien nog indrukwekkender te noemen. De game versloeg namelijk Alan Wake II, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2 én Starfield. Geen misselijke tegenstanders.

Verder was Tears of the Kingdom genomineerd voor “Best Design”, “Best Narrative”, “Best Visual Art”, “Best Audio” en natuurlijk “Game of the Year”. Die prijzen gingen helaas aan de legend voorbij, met vooral Baldur’s Gate 3 als grote winnaar. De epische RPG van de Gentse Larian Studios won 3 prijzen, waaronder spel van het jaar. Als je wil, kun je alle winnaars hier bekijken:

Vind jij de winnaars terecht? Laat het weten in de comments!