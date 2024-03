Hauntii krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Verken een adembenemende onderwereld

Afgelopen augustus werd Hauntii aangekondigd, een unieke game ervaring. Sindsdien weten we dat de game dit jaar zou verschijnen, al was het lang niet duidelijk wanneer. Daar is nu verandering in gekomen. Firestoke en Moonloop Games hebben vrijgegeven dat de game op 23 mei op de Switch verschijnt. Om dat bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken. wij mochten deze unieke titel afgelopen Gamescom al even proberen. Benieuwd wat we ervan vonden? je kunt de Hands-on hier lezen.

In Hauntii speel jij titelpersonage Hauntii, een naïeve maar dappere geest op zoek naar antwoorden. Een mysterieus ras van wezens genaamd de Eternians begeleiden verloren geesten naar een vreemd uitziende centrale toren. Het lijkt erop dat de zielen hier stijgen naar een hoger niveau, maar niemand weet of dat echt zo is. De Eternians zien er verder uit als engelen maar niemand weet wie ze daadwerkelijk zijn of waar ze vandaan komen. Jij zult je spookachtige krachten moeten gebruiken om zowel de inwoners als voorwerpen over te nemen om oplossingen te zoeken voor je problemen. Ontrafel het geheim van de eeuwigheid en bepaal je eigen avontuur in dit prachtig getekende avontuur.