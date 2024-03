Princess Peach: Showtime! is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Zie hier de prinses in actie!

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag is het dan eindelijk zover. Princess Peach: Showtime! is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console! Het actie-avonturenspel gaat voor een bedrag van €59,99 over de toonbank en om de game te downloaden heb je 4,6 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. Mocht je nog twijfelen of Princess Peach: Showtime! iets voor jou is, lees dan hier onze onze preview terug.

In Princess Peach: Showtime! staat prinses Peach weer in de schijnwerpers! Peach en haar vrienden gaan in dit actie-avonturenspel namelijk naar het Sprankeltheater. Het is de bedoeling dat ze hier met z’n alle een voorstelling gaan bekijken, maar Grape en haar Zure Tros stelen uiteindelijk de show. Het optreden, wat dus perfect had moeten zijn, is nu veranderd in een compleet drama. Gaat het jou lukken om samen met prinses Peach, door in verschillende rollen te kruipen, de voorstelling te redden?

Wil je de prinses in actie zien? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande video!