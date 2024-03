Sci-fi thriller The Gap enkele weken vertraagd

We zullen nog even moeten wachten!

The Gap is een sci-fi thriller exploration game, die afgelopen oktober het daglicht zag op steam. Afgelopen maand werd aangekondigd dat de game ook op de Switch zou verschijnen, maar de release is op het laatste moment enkele weken vertraagd. Hij staat nu gepland voor 4 april. Benieuwd naar deze titel? Hieronder kun je een oude gameplay trailer bekijken.

In The Gap volg je het verhaal van Joshua Hayes, een neurowetenschapper. Zijn familie is getroffen door een zeldzame genetische aandoening die langzaam iemands herinneringen wegvreet. Hierdoor verliest de persoon diens geestelijke gezondheid en persoonlijkheid. Je ziet de familie worstelen aan de hand van herinneringen aan hun hoogte- en dieptepunten. Terwijl hij deze verkent kan hij voorwerpen vinden die als gateway naar zijn verleden leiden. Dat is alleen niet het enige. Als onderdeel van een experiment om de ziekte te genezen, geleid door de biotechgigant Neuraxis, raakt Joshua verwikkeld in de intriges binnen het bedrijf. Hij raakt al snel verstrikt in een web van herinneringen, en om deze te ontrafelen zal hij zich één ding moeten afvragen… kan hij zichzelf wel vertrouwen?