[Review] Princess Peach: Showtime! – erg leuk voor beginnende spelers

Het heeft bijna 20 jaar mogen duren, maar na Super Princess Peach op de DS heeft de populaire prinses eindelijk weer een titel voor zichzelf. De game, Princess Peach: Showtime, bespraken we eerder al in een preview, maar nu hebben we dan ook het eindoordeel klaarstaan.

Een rampzalige theatervoorstelling

In Princess Peach: Showtime! bevind je je in het Sprankeltheater waar jij als Peach heen bent gekomen om te genieten van een mooie voorstelling met je Toads. Echter, helaas wordt het theater overgenomen door Madame Grape en haar handlangers, de Zure Tros. De sterren van verschillende toneelstukken in het theater zijn verdwenen en alleen Peach kan samen met Stella, de beschermer van het theater, dit rechtzetten. Hiervoor zul jij de hoofdrol in verschillende toneelstukken moeten overnemen en daarvoor ook echt in de rol duiken.

Eenvoudige gameplay maakt het erg toegankelijk

De game heeft in totaal dertig verschillende levels waarin je personages speelt en dan nog vijf verschillende baasgevechten. Aangezien er tien transformaties zijn speel je dus drie levels per transformatie. Ieder level duurt ongeveer tien minuten en is erg lineair opgesteld. Iedere keer dat je een scène wisselt in een level kun je niet meer terug naar de vorige bijvoorbeeld.

De verschillende toneelstukken zijn uniek met ieder een eigen sfeer en type gameplay. Zo zijn de toneelstukken met Peach als banketbakker verhalen waar je koekjes en taarten bakt. Terwijl je als zwaardvechter een kasteel moet bevrijden. Met de detective rol moet je dan weer aanwijzingen onderzoeken en conclusies trekken. Om niet alle typen te spoilen zal ik verder niet ingaan op de andere transformaties.

Iedere transformatie houdt dezelfde knoppen aan voor de besturing. B voor de unieke actie, A voor springen en ZL om te poseren. De vijanden die je moet verslaan zijn over het algemeen niet lastig en hooguit door timing enigszins uitdagend. Het is dus perfect voor jongere en beginnende spelers om te spelen.

In de preview noemde ik al dat ik de unieke transformaties erg knap gedaan vond, desondanks dat er maar één actieknop is. Nu ik alle tien de transformaties heb gezien en gespeeld blijf ik bij die conclusie. Ik heb genoeg spellen gezien die door een enkele actie enorm eentonig werden, maar het is hier goed verwerkt. Zelfs de transformaties die een beetje op elkaar konden lijken verschilden enorm qua uitvoering.

Wat ook leuk is dat niet ieder level dezelfde opzet heeft. Zo heb je in sommigen een daadwerkelijke eindbaas die je moet verslaan. Denk hierbij aan een magische plant of een typische bandiet uit het Wilde Westen. Maar als Banketbakker zul je juist een festival door moeten laten gaan door verschillende lekkernijen te maken.

Verzamelen of niet?

Daarnaast heeft iedere wereld verschillende spullen om te verzamelen. Zo heb je munten, een strik en bevat ieder level Sparkle Gems (Sprankelstenen). Dit was iets wat tijdens de preview nog onduidelijk was waarom je deze moest verzamelen. De strikjes die je verzamelt geven je toegang tot nieuwe patronen voor Peach’s of Stella’s outfits en de munten kun je gebruiken om deze outfits te kopen.

Ik snap aan één kant dat ze dit hebben toegevoegd, maar aan de andere kant eigenlijk niet. Afgezien van de hub, baasgevechten en ieder eerste level van een transformatie zie je Peach niet in haar normale jurk. Het is leuk om wat afwisseling te bieden, maar uiteindelijk zie je er vaak maar weinig van.

De Sparkle Gems hebben echter wel nut. Zo moet je op iedere verdieping een baas verslaan. Dit na het doorspelen van vier levels. De deur naar de baas kun je alleen openen door Stella een bepaald aantal te geven. Wanneer je er niet genoeg verzamelt moet je dus levels opnieuw spelen. Al zal dat waarschijnlijk niet heel veel voorkomen.

Eén ding wat ik wel jammer vind, is dat het soms erg makkelijk is om een verzamelobject te missen. Door net één hartje schade op te lopen of een poseerplek te missen kun je al snel het hele level opnieuw moeten doorspelen voor net die ene steen of dat ene strikje. Aangezien het spel je veel dingen niet laat skippen zul je ook niet door een level kunnen racen om nog even dat gemiste object te halen.

Postgame is er ook nog wat te beleven

Nadat je het spel hebt uitgespeeld zijn er verschillende extra’s toegevoegd aan het spel. Zo kun je nu in ieder level een ninja zoeken en kun je foto’s ontvangen per level waar je alle verzamelobjecten van hebt. Daarnaast kun je overgehouden gems gebruiken om de verdiepingen van het theater te versieren. Tot slot heeft het spel het nog mogelijk gemaakt om iedere eindbaas opnieuw te bevechten met Sparkle Gems als beloning als je voldoet aan specifieke condities. Hierdoor zorgt het ervoor dat je toch nog wat langer kunt genieten van het spel. Wat voor de prijs en gameplay wel fijn is. Het verhaal doorspelen duurt namelijk ongeveer zeven uur.

Performance is ondermaats op momenten

Over het algemeen speelt Princess Peach: Showtime prima weg, maar er zijn momenten dat de framerate flink inkakt. Dit valt vooral op in scènes en in de laadschermen. Vooral dat het in laadschermen optreedt, vond ik erg opvallend. Er gebeurt namelijk niet veel opvallends hier. Dat de laadschermen bovendien redelijk lang duren draagt alleen maar bij aan het effect.

Tijdens de gameplay waren er bij mij gelukkig geen grote haperingen opgetreden. De kleine stotteringen die ik tegenkwam zullen sowieso voor de gemiddelde speler van de doelgroep niet opvallen, maar voor de oudere spelers wel iets om rekening mee te houden.

Conclusie

Princess Peach: Showtime is een enorm kleurrijke en creatieve game. Het is overduidelijk gericht op jonger publiek door de simpele gameplay en het gebrek aan uitdaging. De variatie aan outfits en de set-up van de game maakt het echter nog steeds een vermakelijke game. Het is alleen zonde dat de performance op punten erg slecht is en de laadtijden erg lang zijn. Het is in elk geval een geweldige game voor de jongere spelers en eindelijk weer eens Peach die schittert buiten een potje karten of party.

+ Grafische stijl is uitnodigend

+ Postgame toevoegingen

+ Outfits voelen divers – Performance is op punten slecht

– Laadtijden zijn erg lang

– Je mist te snel verzamelobjecten

DN-Score: 8.0