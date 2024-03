TSUKIHIME: A Piece of Blue Glass Moon heeft een releasedatum

De Visual Novel komt op 27 juni 2024 naar het westen!

Het heeft bijna een jaar geduurd, maar we hebben eindelijk een westerse releasedatum voor de eerste TSUKIHIMI-game. Vanaf 27 juni 2024 kunnen westerlingen eindelijk aan de slag met TSUKIHIME: A Piece of Blue Glass Moon. Zo meldt ontwikkelaar TYPE-MOON op Twitter/X (dankjewel Gematsu!):

📢 #NEWS: TSUKIHIME -A piece of blue glass moon- is coming June 27, 2024!



Secure your copy by pre-ordering today! 🛒 https://t.co/lyGR5pOqqW#tsukihime pic.twitter.com/4ypdMr7Sxw — TSUKIHIME -A piece of blue glass moon- (@tsukihime_en) March 22, 2024

Voor wie er niet bekend mee is, TSUKIHIMI is een visual novel die oorspronkelijk in 2000 uitkwam voor de pc. De game is alleen nooit naar het westen gekomen. Daarom besloot TYPE-MOON een remake van hun game te maken, maar dan in een modernere setting. Daarnaast is besloten om de game in tweeën te splitsen. Het eerste deel, A Piece of Blue Glass Moon, kwam in 2021 uit in Japan en krijgt dus in juni een westerse release.

Het tweede deel gaat The Other Side of Red Garden heten, maar daar is op dit moment nog geen releasedatum van bekend. Wat we wél weten, is dat A Piece of Blue Glass Moon een fysieke versie krijgt. Verzamelaars hebben dus weer een mooie release om naar uit te kijken.

