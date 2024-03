Nieuwe personages van Sword Art Online-game bekend

Rogue Llen en ranger Fukaziroh laten graag hun skills zien.

Een maand geleden kregen we een nieuwe Sword Art Online-game te zien: Fractured Daydream. En nu vond Bandai Namco het tijd voor een update! In deze nieuwe trailer zien we Llen en Fukaziroh, twee personages uit de spin-off van de bekende anime Sword Art Online. Deze anime vertelt het verhaal van gamers die vast komen te zitten in een online VR-game.

Hoewel in het Sword Art Online-universum verschillende VR-games de revue passeren, zullen deze in Fractured Daydream gecombineerd worden. Zo zie je in onderstaande trailer twee personages uit de fictieve mulitplayer-shooter Gun Gale. Maar uit eerder beeldmateriaal blijkt dat we bijvoorbeeld ook de elven uit fantasygame Alfheim kunnen verwachten. Speel alleen of samen met een groep van 20 personen om de eindbazen uit deze games een kopje kleiner te maken!

Deze introductievideo lijkt de eerste in een serie. Met maar twee personages wordt een party van 20 mensen immers een beetje eentonig. Welke personages hoop jij nog te zien? Laat het ons weten in de comments!