Nintendo Museum later klaar dan gepland

Het Nintendo Museum komt eraan, maar wel iets later dan gepland.

Ja, er is een Nintendo Museum in de maak in Japan. Dit was al eerder bekendgemaakt. Tijdens de laatste Nintendo Direct werd er namelijk een tipje van de sluier over opgelicht.

Weinig informatie sindsdien

Na de Nintendo Direct werd er maar weinig gedeeld over de opening van het Nintendo Museum in Kyoto. De enige informatie die we hadden was nog steeds dat het museum in maart van dit jaar geopend zou worden. Nu blijkt dat er wordt toegewerkt naar een opening op 30 april. Mocht je dit nieuws even gemist hebben; Nintendo heeft een mooi teaserfilmpje online staan. Hier wordt ook uitgelegd wat er te doen zal zijn. Het zal vooral een Nintendo walhalla worden voor fans. Ze willen namelijk de geschiedenis laten zien van het bedrijf. Daarnaast zal het dak veel bekijks gaan trekken vanuit de lucht.

Ben jij je reis naar Japan al aan het boeken?