[DN’s Five] Transformatie van Princess Peach

Princess Peach door de jaren heen.

Het heeft eigenlijk veel te lang geduurd dat Peach een eigen game heeft. Ze was altijd de hulpeloze prinses ergens ontvoerd door de slechterik (meestal Bowser). Laten we eens kijken wat voor transformatie deze prinses heeft doorgemaakt, want wat heeft onze Princess Peach er verschillend uitgezien!

5: Peach in den beginne

We beginnen uiteraard bij de allereerste versie van Peach op de Nintendo Entertainment System (NES). Super Mario Bros was de eerste game waarbij we haar ‘in actie’ zagen. Echter had ze hier een kleine rol, omdat ze gered werd door Mario. Eigenlijk gebeurt dat nog steeds vrij vaak. De eerste keer blijft wel iconisch natuurlijk:

4: Peach in 3D, soort van

De volgende Peach ziet er meteen een stuk beter uit. In ieder geval is ze driedimensionaal. Daar is eigenlijk alles mee gezegd, want verder ziet ze er natuurlijk nog niet echt uit als de Princess Peach zoals we die nu kennen. Dat gold overigens ook zeker voor Mario. Voor velen is dit wel een groot stuk nostalgie!

3: Paper Peach

We zagen Peach vervolgens in veel Paper Mario-games terugkomen in de vorm van origami. Persoonlijk vind ik deze games qua stijl erg geslaagd. Peach, maar ook alle anderen in deze game zien er fantastisch uit. We hoeven niet lang meer te wachten op misschien wel de allerbeste Paper Mario, toch?

2: Sportieve Peach

Vanaf de Nintendo GameCube en verder verscheen Princess Peach gelukkig veel vaker in beeld. Niet alleen maar in haar prinsessenjurk, maar ook in sportievere outfits. Denk aan games als Mario Tennis, Mario Golf, Wii Sports en ga zo maar door. Langzaam maar zeker zien we steeds meer een Peach die prima haar eigen boontjes kan doppen. Daar sluiten we natuurlijk de lijst mee af.

1: Peach die het ook wel redt zonder Mario

In Princess Peach: Showtime! steelt de prinses eindelijk weer eens zelf de show. De laatste game met haar in de hoofdrol komt alweer uit 2006 (Super Princess Peach op de Nintendo DS). Wie is er al aan de game begonnen en wie heeft hem misschien al uitgespeeld?