[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 13

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Touch Detective 3+ The Complete Case Files

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 28 maart 2024

De Touch Detective franchise bestaat uit drie point-and-click adventure games, welke oorspronkelijk op de Nintendo DS en 3DS verschenen. Touch Detective 3 is nooit eerder vertaald naar het Engels, dus naast dat deze voor het eerst op de Switch verschijnt is dit ook zijn eerste tripje naar het westen. Maar dat is niet het enige. ALhoewel de titel het misschien niet doet vermoeden is dit namelijk gewoon een bundel: dus plus de originele Touch Detective en Touch Detective 2 1/2. In deze point-and-click is het doel om de stad te verkennen en aanwijzingen te vinden. Je moet Mackenzie helpen om haar Touch Lists en Investigation Reports te voltooien. Onderweg ontmoet je dan ook nog vele bijzondere personages. Naast de drie games bevat de bundel ook enkele extra’s, zoals twee extra cases met Funghi en een museum vol art.AL met al een gevuld pakket!

Pepper Grinder

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 28 maart 2024

Pepper Grinder is een platform piratenavontuur, met net even een andere insteek dan anders. Jij speelt Pepper, een zeevaarder met een passie voor mijnbouw. Wanneer Pepper schipbreuk leid en haar schatten kwijtraakt moet ze haar supersterke boormachine als een wapen inzetten om haar schat terug te krijgen. Dit boren wordt geregeld afgewisseld met andere soorten gameplay. Denk aan het berijden van een robot of schieten met een machinegeweer. Toch draait het grotendeels om het doorlopen van de wereld via boorroutes. Er zijn genoeg mogelijkheden om nieuwe boren te vinden of te upgraden. Daarnaast kom je ook nieuwe schatten tegen die je kunt verkopen om Pepper op te peppen of onbekende paden te openen.

Outward Definitive Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 28 maart 2024

Outward is een survival RPG, waarin je omgeving je grootste vijand is. Het speelt zich af in de wereld van Aurai, waar je de rol aanneemt van een simpele avonturier. Je droomt van grootste avonturen, maar de buitenwereld is een stuk gevaarlijker dan standaard RPG’s. Niet alleen zul je je moeten verdedigen tegen dreigende wezens, ook moet je je beschermen tegen besmettelijke ziektes, zorgen dat je gehydrateerd blijft en voldoende slaapt. Om te overleven zul je slim moeten zijn, en vooral voorbereid. Bedenk effectieve strategieën om gevaarlijke expedities te ondernemen en nieuwe steden te bereiken, verken verborgen kerkercomplexen en ga talloze missies aan. En bovenal, overleef.

Wat verder verschijnt in de week van 25 tot en met 31 maart :

25 maart: Reaper Survivors

26 maart: South Park: Snow Day

26 maart: Farming Simulator Kids

26 maart: Shockman Collection Vol.1

27 maart: Not Tonight 2

27 maart: Hebereke Enjoy Edition

27 maart: Not Tonight & Not Tonight 2

27 maart: Sunny Days

27 maart: Terra Memoria

27 maart: To The Sky

28 maart: Felix the Cat

28 maart: Junior Labyrinth

28 maart: Open Roads

28 maart: OTXO

28 maart: Statis Bone Totem

28 maart: Missle Dancer 2

28 maart: Soul Dog TD

28 maart: The World After

28 maart: One Last Breath

28 maart: Escape Game: The Kitty School

28 maart: Escape Fear: Hide and Seek Horror

28 maart: Akatsuki: Lord of the Dawn

28 maart: Old Coin Pusher Friends 2

28 maart: Contraptions Collection

28 maart: Bomb Cove

28 maart: Blind Shot: Last ACtion Hero

28 maart: Monster Panic

28 maart: EGGCONSOLE Xak PC-8801mkIISR

29 maart: World of Solitaire 5 in 1 – Deluxe Edition

29 maart: House

29 maart: Fruity Puzzler

29 maart: RE:Touring

29 maart: 3D Printer: Printmaster Simulation

29 maart: Knights & Guns – Elite Edition

29 maart: S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Ultimate Edition

29 maart: Mad Experiments 2 – Escape Room

29 maart: Forader Hero

29 maart: Fashion World Deluxe

29 maart: nZen

29 maart: Go Kart Mania

29 maart: 7 Days Hero

29 maart: Family game – Mega Pack 14 in 1

30 maart: Coffee, Plis

30 maart: Labyrinth Nightmares: The Journey of Little Fluffypuff

31 maart: Drift Force Exstreme

