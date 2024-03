Two Strikes komt naar de Switch

De opvolger van, je raadt het niet, One Strike.

Handgetekende vechtgame Two Strikes krijgt ook een Switchrelease, bevestigt Nintendo Everything. In deze genadeloze 2D-game speel je een Japanse krijger in de 16de eeuw. Verwacht geen uitgebreide balken met levenspunten. Zoals de titel treffend luidt, is het in slechts twee slagen gedaan met je leven (of slechts eentje als het je lukt!). Het spel is spirituele opvolger van One Strike, dat ook op de Switch te spelen is.

In Two Strikes zul je de keuze hebben uit acht verschillende personages die elk een kenmerkende vechtstijl hebben. Door snel te ontwijken en je vijand te misleiden, kan jij aan de winnende zijde komen te staan. Maar pas op, want een fout kan je ook zo je leven kosten. Het belooft een razendsnelle vechtgame te worden die je makkelijk oppakt, maar toch uitdagend blijft.

Onderstaande trailer geeft je een idee van de gameplay. Maar je kunt het natuurlijk het beste zelf ervaren! PC-gamers kunnen dat al, want de game staat al een tijdje in early access op Steam. Kijk jij uit naar de release, of vind je de gevechten wel heel snel voorbij met maar twee slagen? Laat het ons weten in de comments!