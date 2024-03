Keyboard wint het muzikale Splatfest in Splatoon 3

Ontdek hier de volledige uitslag!

Afgelopen weekend was het weer tijd voor een Splatfest in Splatoon 3. Zoals gebruikelijk gaat het er heftig aan toe. Nu al helemaal vanwege de toevoeging van knalballen, wat voor een hoop chaos heeft gezorgd. De vraag die centraal stond was: welk instrument kies jij in een band? Met de keuze uit de antwoorden: drumstel, gitaar en keyboard. Tijdens het tussenrapport ontdekten we al dat team Keyboard voor stond. Maar wie de uiteindelijke winnaar is geworden, lees je hieronder.

De volledige uitslag

Dit Splatfest gaat de puntentelling er iets anders aan toe. Niet alleen de winnaar van elke categorie ontvangt punten, maar ook de nummer twee. Hierdoor zou alles een stukje spannender moeten worden. Helaas was het niet al te spannend. Het is namelijk een klinkende overwinning geworden voor team Keyboard. Maar hoe ze de winnaar zijn geworden, dat komt voornamelijk door uitstekende resultaten in de drie categorieën die draaien om de gevechten: open, pro en driekleurengevecht.

De uitslag in cijfers

Prijsschelpen

Drumstel 33,93% 90p

Gitaar 32,30%

Keyboard 33,77% 45p

Stemmen

Drumstel 31,14%

Gitaar 35,33% 70p

Keyboard 33,53% 35p

Open

Drumstel 32,29%

Gitaar 32,52% 60p

Keyboard 35,19% 120p

Pro

Drumstel 30,80%

Gitaar 31,33% 60p

Keyboard 37,87% 120p

Driekleurengevecht

Drumstel 33,05% 90p

Gitaar 32,20%

Keyboard 34,75% 180p

Puntentotaal

Drumstel 180p

Gitaar 190p

Keyboard 500p

Gefeliciteerd team Keyboard! Aan iedereen die heeft meegedaan aan het Splatfest: vergeet niet je superzeeslakken op te halen! Dit doe je door de game op te starten vanaf vandaag en dan ontvang je ze automatisch.

Voor welk team heb jij gestreden? En hoe vond je de knalballen? Laat het ons weten in de reacties!