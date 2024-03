Plannen voor Dragon Ball-pretpark in Saoedi-Arabië

Super Saiyans in spé, opgelet!

De laatste tijd is er regelmatig nieuws over gamegerelateerde pretparken, zoals Super Nintendo World. Daar kunnen we er nu een aan toevoegen, want enkele dagen geleden is bekendgemaakt dat er plannen zijn voor een heus Dragon Ball-pretpark! Het ligt alleen niet bepaald naast de deur: het zal in Saoedi-Arabië worden gebouwd. Het project is in handen van de Qiddiya Investment Company, en op hun website delen ze meer informatie over wat ze allemaal in petto hebben.

Het bedrijf belooft een immersieve ervaring – je waant je echt in de wereld van Goku en zijn consorten. Met een oppervlakte van 500.000 vierkante meter is er ruimte genoeg om all out te gaan, en dat doen ze ook. Naar verluidt komen er zeven themagebieden, één voor elke Dragon Ball. Fans zullen de iconische locaties meteen herkennen. Denk bijvoorbeeld aan Kame House, Capsule Corporation, en de planeet van Beerus. Deze gebieden worden gevuld met meer dan 30 attracties, waaronder maar liefst 5 compleet unieke rides! Zie je toevallig al meteen een slingerende Shenron-achtbaan voor je? Heb jij even geluk, want dat lijkt een van de attracties te zijn! Ook zien we informatie over gethematiseerde hotels en eetgelegenheden.

Een wereldwijd fenomeen

Het hele project is natuurlijk nog in ontwikkeling, en er is nog niets bekendgemaakt over een eventuele openingsdatum. Dat wordt dus even afwachten. Geeft ons echter wel genoeg tijd om onze Super Saiyan-moves te oefenen, want hoewel we er inmiddels achter zijn gekomen dat een Kamehameha in de echte wereld niet lukt, is zo’n pretpark de uitgelezen plek om het tóch nog een keertje te proberen. Wie weet 😉

Dragon Ball en alle daaropvolgende series, zoals het bekendere Dragon Ball Z, zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse popcultuur, dus het is misschien niet zo vreemd dat er nu een heel pretpark aan wordt gewijd. Het nieuws over dit nieuwe park komt enkele weken na de tragische dood van het creatieve brein achter de iconische serie, Akira Toriyama. Ook viert de franchise dit jaar (toevallig?) zijn 40e verjaardag.

Wat vind jij van dit nieuwe project in Saoedi-Arabië? Laat het ons weten in de comments.