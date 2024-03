[Review] Death Trick: Double Blind – Hommeles in het circus

Kom naar het circus en ontrafel een moord!

“Goedemiddag dames en heren! Welkom in het Morgan’s Traveling Circus! Houd wat ik u nu ga vertellen wel strikt geheim, want het mag niet uitlekken naar de buitenwereld. Onze publiekstrekker The Amazing Hattie is helaas verhinderd. Of beter gezegd, ze heeft het loodje gelegd. Er is nu een vervanger die zal doen alsof ze Hattie is. Zij zal met alle mensen van het circus spreken om zo wat aanwijzingen te vinden. Tegelijkertijd hebben we ook een detective ingehuurd die hetzelfde zal proberen. Hopelijk kunnen we zo de moord oplossen en de dader in de boeien slaan. Helpt u een handje mee in Death Trick: Double Blind?”

Beperkte tijd

Een handje meehelpen deed ik graag. Het verhaal speelt zich in één dag af en die dag is verdeeld in blokken van een uur. Elk uur heb je een beperkt aantal Action Points (AP) om te gebruiken. Die bepalen daardoor gelijk hoeveel keuzes je kan maken en zorgen er daardoor voor dat je nooit alles in een keer kan ontdekken. Bovendien krijg je elk uur zowel het perspectief vanuit de dubbelganger als de detective te zien. Doordat ze allebei net wat andere plekken kunnen bezoeken, vinden ze allebei verschillende informatie. Jij als speler kan door die twee perspectieven het grote plaatje ontrafelen.

Het praten met de personages gaat niet met een druk op de knop. Je moet bewijs presenteren en hopen dat diegene er wat nuttigs op heeft te zeggen. Het jammere is dat je niet alles maar kan presenteren, want elke keer dat je wat presenteert kost het een AP. Zelfs het wisselen van locatie tijdens een uur kost een punt. En dan te bedenken dat je met slechts 5 AP begint. Je snapt dan wel dat je alleen voor veilige keuzes kan gaan en niet zo snel zal experimenteren.

Gedurende het verhaal verzamel je EXP door taken te voltooien. Deze zijn haast geestdodend, want het zijn vooral dingen die je door normaal het spel te spelen al doet. Niets om je uit te dagen of wat dan ook. Met de behaalde EXP kan je AP kopen, wat best wel handig is om meer te kunnen doen.

Zet je detectivepet maar af

Het verhaal is de ster van Death Trick: Double Blind. Het mag zich dan als een detectivegame profileren, maar het voelt eerder aan als een visual novel. Dat komt doordat je pas op het einde tijdens de ontknoping aan het deduceren slaat. Eerder blijft het vrij kalmpjes qua detective-elementen met het aanklikken van naar welke locatie je wil en het onderzoeken van kamers.

Soms heb je bewijsstukken die voor tegenspraak zorgen. Het is dan de bedoeling dat je die twee stukken presenteert en het zo uitspeelt dat de persoon wat zaken opbiecht. Alles verloopt heel soepeltjes en ook daar heb je amper uitdaging. Als je dan nog wat meer uitdaging wil, dan kan je beter de indicator voor tegenspraak uitzetten zodat je zelf moet opletten of dat er is.

Hinderlijke bug

Tijdens de vijf uur die mijn volledige playthrough duurde, ben ik tegen een vrij irritante bug gelopen. Eens in de zoveel tijd blokkeerde de Y-knop, waardoor ik geen bewijs meer kon presenteren. De enige oplossing was om de game af te sluiten en opnieuw op te starten. Enorm irritant natuurlijk, maar de voortgang raakte je gelukkig niet kwijt, omdat opslaan nog wel werkte.

Om af te sluiten wil ik het nog over hoe het eruitziet hebben. Visueel is het niet het typische animestijltje van veel visual novels. Het heeft wat eigens en voelt heel uniek aan. Alle beelden passen bij dat ‘circus rond het jaar 1950’-gevoel. Het is wat duister, maar tegelijkertijd zitten er personages met unieke karakters tussen. Bijna allemaal hebben ze wel een verleden wat je kan ontdekken tijdens het spelen. Hierdoor beginnen ze allemaal tot leven te komen. Iets wat ik wel miste was voice-acting. Ik kan het begrijpen dat daar geen budget voor was, maar het had een leuke toevoeging kunnen zijn.

Conclusie

Van alle visual novels en detectivegames die ik heb gespeeld was dit niet de beste, maar wel een die me bij zal blijven. Het verhaal en de personages weten de game van begin tot eind boeiend te houden. Ondanks de bug vond ik het best leuk om bewijs te presenteren en tegenspraak te ontdekken. Helaas vielen de detective-elementen wat tegen. Het was leuk geweest als je vaker iets kon deduceren of zelf kon ontdekken hoe iets in elkaar zat zonder dat het werd verklapt. Al met al is Death Trick: Double Blind voor €15,99 een vermakelijk spel om in een paar korte sessies uit te spelen. Een aanrader voor wie van het circus kan genieten en houd van een goed verhaal.

+ Goed verhaal

+ Interessante personages

+ Leuk om bewijs te presenteren en tegenspraak te ontdekken

+ Visueel prachtig – De Y-knop weigert af en toe dienst, wat pas opgelost is bij opnieuw opstarten van de game

– Geen voice-acting

– Weinig echte detective-elementen

.

DN-score: 7,0