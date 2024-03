Asphalt Legends Unite aangekondigd

De uitbreiding voor Asphalt 9: Legends komt in juli al uit!

Racefans opgelet! Gameloft heeft Asphalt Legends Unite aangekondig; een multiplayer-uitbreiding voor Asphalt 9: Legends. En hoewel er geen gameplay wordt getoond, heeft Gameloft wel een flitsende teaser vrijgegeven waar wat features in centraal staan:

Meer missies, meer hypercars, meer custimization en vooral… meer spelers. Want deze uitbreiding focust zich volledig op multiplayer. Zo kun je het tegen 7 tegenstanders opnemen van over de hele wereld of race je gewoon met ’n vieren vanaf de bank in splitscreen. Uiteraard moet de bekende Asphalt-arcade-ervaring helemaal intact blijven.

Asphalt Legends Unite staat gepland voor een release op 17 juli 2024. En ondanks dat we nu nog niet veel weten, heeft Gameloft wel aangekondigd morgen met meer info te komen. Ga jij deze game proberen? Laat het weten in de comments.