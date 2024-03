De Blockbuster Sale in de eShop is nu in volle gang!

Krijg tot 7 april hoge kortingen op vele spellen in de Nintendo eShop!

Elke week zijn er in de Nintendo eShop vele koopjes te vinden in de Nintendo eShop onder het kopje aanbiedingen. Echter komt het maar zelden voor dat er zoveel games als nu tegelijkertijd met korting worden aangeboden. Tot 7 april zijn er namelijk meer dan duizend titels in de aanbieding! Zo krijg je bijvoorbeeld 33% korting op Animal Crossing: New Horizons en Super Mario Odyssey of 40% korting krijgen op Hogwarts Legacy en Prince of Persia: The Lost Crown. Dat zijn nog eens leuke aanbiedingen toch?

Echter is dit maar het topje van de ijsberg, want onder andere Disney Dreamlight Valley en Unravel Two zijn nu ook voor een leuk prijsje te koop. Mocht je graag alle aanbiedingen willen bekijken om de beste deal voor jou te ontdekken? Klik dan hier om alle afgeprijsde games te bekijken.

Op zoek naar nieuwe games om te spelen? Bekijk de Blockbuster Sale in de Nintendo #eShop, met kortingen op meer dan 1000 games – nu begonnen!



Bekijk de deals: https://t.co/QLF9pEywuO pic.twitter.com/qmpwQgxwFo — Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 25, 2024

Ben jij van plan jezelf te verwennen met een nieuwe game omdat die nu in de aanbieding is? Laat ons dan vooral weten om welk spel het precies gaat. Wij zijn erg benieuwd!