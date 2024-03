De Nintendo Switch krijgt weer een nieuwe systeemupdate

Versie 18.0.0 brengt voornamelijk algemene verbeteringen met zich mee.

Sinds gisteren is het weer mogelijk om een nieuwe systeemupdate te krijgen op Nintendo’s hybride console. Het gaat hier om versie 18.0.0, maar zoals je misschien wel verwacht is de update jammer genoeg niet heel spannend. Net zoals de vorige systeemupdate, die afgelopen december verscheen, zijn er ook nu weer nieuwe stabiliteitsverbeteringen aanwezig.

Toch is dat niet het enige, want er is ook een andere optie bijgekomen. Je kunt nu namelijk ook de automatische slaapstand voor de televisie instellen op 15 minuten. Voorheen was dit minimaal één uur. Hoewel wij aan het volgende waarschijnlijk weinig zullen hebben, is de Koreaanse taal van de ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch-introductievideo nu ook toegevoegd.

Maar hoe kun je versie 18.0.0 eigenlijk downloaden en instaleren?

Let op: zorg ervoor dat je Switch verbonden is met het internet.

Het downloaden en instaleren van de systeemupdate gaat trouwens erg eenvoudig. Als eerst ga je naar de instellingen van jouw Nintendo Switch. Vervolgens scrol je helemaal naar beneden en klik je op ”systeem”. In dat menu zie je bovenaan ”systeemupdate” staan, waar je nu op mag klikken. De update zal nu worden gedownload en geïnstalleerd.