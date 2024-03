Deze week in Pokémon – Mass Outbreak en Pokémon Sleep-evenement

Mass Outbreaks in Pokemon Scarlet & Violet en Raikou in Pokémon Sleep!

Het is weer tijd om te delen wat er deze week allemaal te beleven valt in Pokémon! Met de lente die is aangebroken beginnen er allerlei schattige Pokémon op te duiken in Pokemon Scarlet en Violet. Ook is er een legendarische Pokémon die binnenkort opduikt in Pokémon Sleep. Lees snel verder voor het laatste nieuws!

Schattige Pokémon in Mass Outbreak

Pokémon Scarlet en Violet worden binnenkort onveilig gemaakt. Vanaf vrijdag 29 maart 2024 om 01:00 uur tot maandag 1 april 2024 om 00:59 uur vinden er limited-time Mass Outbreaks plaats in Paldea. Zo kan je uitbraken van Happiny en Pichu in de gehele Paldea-regio vinden. Echter massale uitbraken van Munchlax en Riolu vind je alleen in het land van Kitakami en Elekid en Magby in het Terarium van Blueberry Academy. Daarbij is de kans tijdens dit evenement groter dat Pokémon die je tegenkomt in massale uitbraken de Vigor Mark krijgen.

Om mee te kunnen doen aan de Mass Outbreaks moet je het laatste Poké Portal News hebben. Deze kan je ophalen door de volgende stappen te volgen, hiervoor is geen Nintendo Switch Online-abonnement benodigd. Open als eerste het menu door op de X-knop te drukken en klik vervolgens op Poké Portal. Daar vind je onderaan de optie Mystery Gift. Kies daarvoor en klikt vervolgens op Check Poké Portal News. En voilà, je hebt het laatste nieuws binnen.

Raikou in Pokémon Sleep

Maak je klaar voor een nieuw evenement in Pokémon Sleep: Raikou verschijnt voor het eerst tijdens het slaaponderzoek. Ter gelegenheid daarvan is er een twee weken durend evenement. Tijdens die periode kun je monsters van Raikou Mane verzamelen, die je vervolgens weer via de Event Exchange kan inwisselen voor items. Zo kan je onder ander kiezen voor Raikou Incense en Raikou Biscuits. Zonder die Raikou Incense is de kans enorm klein om Raikou te treffen tijdens het slaaponderzoek. Door de Incense te gebruiken kan je Raikou’s verschillende slaapstijlen onderzoeken.

Tevens is het mogelijk om verschillende slaaptypes tegen te komen van Pokémon, wat je eigen type is maakt niet uit. Ook Pokémon van het elektrische type komen vaker voor.

Door limited-time missies te voltooien kan je monsters van Raikou Mane verdienen. De Week 1 missie periode loopt van maandag 25 maart 2024 om 05:00 uur tot maandag 8 april 2024 om 04:59 uur. Daarnaast is er ook nog de Week 2 missie, die loopt van maandag 1 april 2024 om 05:00 uur tot maandag 8 april 2024 om 04:59 uur.

Ga jij aan een van deze evenementen deelnemen? Laat het ons weten in de reacties!