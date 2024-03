Gerucht: Sonic Heroes Remake in de pijplijn?

Naar verluidt zal hij voor de opvolger van de Switch verschijnen.

De geruchtenmolen in de wereld van Nintendo staat nooit stil. Fans van Sonic the Hedgehog zullen waarschijnlijk blij zijn met deze: het gerucht gaat dat er een remake van Sonic Heroes in de pijplijn zit! Dat beweert Universo Nintendo. Volgens deze website kunnen we de GameCube-klassieker op de opvolger van de Nintendo Switch verwachten. Het enige dat we verder ‘weten’, is dat de game met Unreal Engine zal worden gemaakt en vermoedelijk in 2025 uitkomt. Ook MbKKssTBhz5, een Twitter/X-account dat bekendstaat om leaks omtrent Persona, staat achter de beweringen van Universo Nintendo. Niets is echter zeker.

Frappant is echter wel dat SEGA geen plannen lijkt te hebben voor Sonic Adventure-remakes, maar wie weet is dat iets voor de toekomst. Laten we eerst maar eens afwachten of er daadwerkelijk een nieuwe Sonic Heroes gaat komen.

Sonic Heroes. Kennen we die nog? Je sprint je een weg door kleurrijke levels in teams van drie: Team Sonic, Team Dark, Team Rose en Team Chaotix. Eentje is snel, eentje kan vliegen, en eentje maakt de vijanden een kopje kleiner. De snelheid ligt hoog en elk team heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad. Jouw doel? De Chaos Emeralds verzamelen en Doctor Eggman verslaan natuurlijk!

De laatste maanden is SEGA sowieso vaak in het nieuws met hun lopende projecten. Eerder werd al bekend dat games als Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi, en Streets of Rage naar de Switch zullen komen. En misschien zelfs naar diens opvolger. Dit werd uitgebreid aangekondigd tijdens de Game Awards. Daarnaast gaan er geruchten rond over Persona 3 Reload, Metaphor: ReFantazio en misschien zelfs de aankomende game Persona 6. Ze zitten bij SEGA absoluut niet stil!

Zie jij een remake van Sonic Heroes zitten? En heb jij vroeger het origineel gespeeld? Laat het ons weten in de comments.