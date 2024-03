Nieuwe video Paper Mario: The Thousand-Year Door online

Het verhaal begint…

Nintendo heeft zojuist een nieuwe video online gezet van Paper Mario: The Thousand-Year Door. De video heet “Our Story Begins” en is de introductievideo van de game. Je kunt de video hier bekijken:

Paper Mario: The Thousand-Year Door is de remaster van de gelijknamige Gamecube-game uit 2004. Het is de tweede game uit de Paper Mario-serie en wordt door velen als de beste game uit de serie beschouwd. Fans wachten dan ook al jaren op een remaster en vanaf 23 mei kunnen eindelijk aan de slag met de titel.

In de video wordt kort de geschiedenis uitgelegd van het land waar de game zich afspeelt. Het is aan de speler om als Mario, in kleurrijke papiervorm, op zoek te gaan naar een verborgen schat. Paper Mario: The Thousand-Year Door is de laatste game uit de serie met de traditionele turn-based-gameplay. Vanaf Super Paper Mario op de Wii kregen Paper Mario-games steeds een andere gimmick.

Ga jij deze game in huis halen? Wat is jouw favoriete Paper Mario? Brand los in de comments!