South Park: Snow Day! is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Vorig jaar werd er in augustus aangekondigd dat South Park: Snow Day! naar Nintendo’s hybride console zou komen. In december 2023 maakte we kennis met de releasedatum van het spel en omdat het vandaag eindelijk 26 maart is kunnen onder andere de Switch-bezitters vanaf nu aan de slag kunnen met de game. Deze titel gaat voor een bedrag van €29,99 zowel fysiek als digitaal over de toonbank, al zijn er ook een Collector’s Edition en Digital Deluxe-versie te koop. Om South Park: Snow Day! te downloaden heb je 10 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In tegenstelling tot The Stick of Truth en The Fractured But Whole zal South Park: Snow Day! 3D-graphics bevatten. Deze nieuwe game is trouwens een co-op multiplayerspel waarin je samen met Cartman, Stan, Kyle en Kenny de meest magische tijd van hun leven beleefd. Omdat de straten van South Park ondergesneeuwd zijn hebben de personages ijsvrij en dus is het tijd voor doldwaze gevechten vol met actie! Tevens is deze titel maximaal met drie andere vrienden te spelen, maar als je eenzaam bent is het ook mogelijk om online tegen willekeurige gamers te gamen.

Natuurlijk is er om deze dag te vieren ook een releasetrailer uitgebracht. Deze kun je hieronder bekijken en je benieuwd hoe South Park: Snow Day! eruitziet op de Nintendo Switch? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande gameplaybeelden, welke afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Handheld Players!

In ons land begint het alweer wat warmer te worden, maar misschien kijk jij daarom juist wel uit naar de sneeuw! Is dat misschien dan ook de reden dat je deze game gaat kopen? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!