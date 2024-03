F-Zero 99 krijgt update naar versie 1.3.0

En er wordt flink wat toegevoegd.

Het is een drukke dag voor F-Zero-fans. Zo leerden we eerder vandaag dat GBA-game F-Zero: Maximum Velocity naar NSO+ komt, maar daar houdt het niet op. We leren van Nintendo Life namelijk dat Switch-game F-Zero 99 een flinke update gaat krijgen.

De update tilt de game naar versie 1.3.0 en komt met een flink aantal veranderingen. Zo wordt er de Mirror Grand Prix toegevoegd waarin je de Knight League kan doen met, zoals de naam al aangeeft, gespiegelde tracks. Het is de bedoeling dat hier later ook nog gespiegelde versies van de Queen League en King League aan worden toegevoegd.

Verder voegt Nintendo een Classic Mini Grand Prix toe en wordt er gewerkt aan een Street Assist-functie. Die laatste moet het voor beginnende spelers makkelijker maken om bochten te manoeuvreren en weg te blijven van de schadelijke bumpers. Een vernieuwde Practice Mode, Time Challanges en nieuwe Achievements maken de update compleet. De update moet vanaf 28 maart beschikbaar zijn.

