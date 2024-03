F-Zero: Maximum Velocity komt naar Nintendo Switch Online+

You’ve got Boost Power!

Nintendo heeft via een trailer aangekondigd dat F-Zero: Maximum Velocity naar de Nintendo Switch komt. Omdat het om een GBA-game gaat, maakt de titel onderdeel uit van de Uitbreidingspas. Iedereen met een Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement kan de game vanaf 29 maart spelen.

F-Zero: Maximum Velocity is de derde F-Zero-game die naar het westen kwam. Na F-Zero op de SNES en F-Zero X op de Nintendo 64, die beiden ook speelbaar zijn op NSO+, kunnen we vanaf deze week dus aan de slag met deze klassieker.

De game kwam oorspronkelijk uit in 2001 en was een launch-titel voor de Game Boy Advance. Hij werd opgevolgd door F-Zero: GP Legends, maar het is nog niet duidelijk wanneer die game (of de games die exclusief in Japan uitkwamen) ook naar NSO+ komt.

Ga jij deze game spelen? Laat het weten in de comments!