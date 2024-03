[Review] Scott Whiskers in: the Search for Mr. Fumbleclaw – Een avonturengame zonder vierde wand

Point-and-click is van alle tijden.

We kondigen het regelmatig aan als er een interessante Switch-game op crowdfundplatform Kickstarter langskomt. Scott Whiskers in: the Search for Mr. Fumbleclaw is dit proces echter al ver voorbij. Deze game, die op 10 augustus 2023 met succes werd gecrowdfund, is namelijk al gewoon in de eShop beschikbaar! De maker liet zich inspireren door de point-and-click-games van weleer en hoopte dit in een humoristisch jasje te steken. Is dat gelukt? Je leest het in onze review.

Om bij het begin te beginnen: point-and-click is een genre avontuurlijke puzzelgames. Ooit Freddy Fish of Putt-Putt gespeeld? Typische point-and-click-spellen! Door voorwerpen in je omgeving te verzamelen en te combineren met andere zaken overwin je de obstakels op je pad. Kom je je huis niet uit omdat de sleutel aan de andere kant van de deur zit? Schuif een krant onder de deur, duw met een paperclip de sleutel uit het slot en sleep de krant waarop deze is gevallen weer binnen. Of gebruik bij gebrek aan een schroevendraaier een muntje om de schroeven van een ventilatiekanaal los te draaien. Het is aan jou om met een beetje creativiteit de omgeving voor je te laten werken.

Katnapping?

Zoals de titel van het spel al treffend beschrijft, help je Scott Whiskers om Mr. (eigenlijk Lord) Fumbleclaw terug te vinden. Scott is namelijk naast Star Trek-liefhebber ook een liefhebber van katten. Wanneer hij tijdens zijn vrijwilligerswerk in het asiel ziet dat er eentje vermist is, gaat hij daarom meteen aan de slag. De vermiste kat in kwestie blijkt Lord Fumbleclaw. Deze ware ster heeft al vier keer de felbegeerde eerste plek in de lokale katten-schoonheidswedstrijd gewonnen. Zijn verdwijning komt dus als een ware schok voor eigenaresse Lady Longbottom (al lijkt zij vooral bang dat ze nu geen vijfde keer kan winnen). Werk aan de winkel voor Scott dus!

Alleen door alle verschillende locaties bij langs te gaan, iedereen te ondervragen en alles mee te nemen wat los en vast zit, kun je dit mysterie oplossen. Wat daarbij opvallend is, is dat Scott prima weet dat hij zich in een game bevindt. Hij richt zich regelmatig tot de speler, of maakt grappen over het genre in het algemeen. Het spel neemt zichzelf overduidelijk niet te serieus en dat zorgt voor een grappige, luchtige puzzelervaring.

Uitgebreid speurwerk

In point-and-click-games zit kan groot kwaliteitsverschil zitten. Als je voor een dichte deur staat en een sleutel op de grond ziet liggen, ben je natuurlijk snel klaar. Maar ik vond dat Scott Whiskers een mooi gebalanceerd niveau had. Je vindt veel spullen, die je meestal vaker dan één keer nodig hebt. Hierdoor is niet overduidelijk welke voorwerpen je voor welk dilemma moet gebruiken. Daarbij miste ik wel dat je spullen kon sorteren, vooral omdat je veel foto’s kan maken die je rugzak snel overspoelen. Maar aan de andere kant liep ik ook nooit echt ‘vast’: soms moet je wel even aanrommelen en backtracken om verder te komen, maar frustrerend werd het nergens.

Verder waren er meer dan genoeg locaties en personages. En wanneer je dezelfde dingen in je omgeving opnieuw bekeek, kreeg je ook niet steeds dezelfde tekst. In plaats daarvan hadden vrijwel alle interessante punten drie dialogen. Dit lijkt iets kleins, maar wanneer je tijdens het zoeken steeds op dezelfde dingen klikt, wordt je snel beu van herhaling. Wat ik verder nog een goede toevoeging vond, was dat alle personages waren ingesproken: ook Scott zelf. De verschillende stemmen voegden echt wat persoonlijkheid toe, vooral omdat je vaak lange gesprekken kan voeren met je buurtbewoners. Al moet ik zeggen dat deze gesprekken soms wel heel lang werden en enthousiast doorklikken ervoor zorgt dat je de dialoog weer herhaalt. Daar ben ik dan toch een beetje te ongeduldig voor.

Ontknoping

Al met al ben ik positief verrast door deze puzzelgame. Dit was precies waar ik op hoopte toen ik aan een nieuwe point-and-click begon. En de ietwat knullige achtergronden voegden voor mij alleen maar toe aan de charme ;). Voor een project van zo’n klein team ben ik wel een paar avonden zoet geweest met dit spel. Verder is humor natuurlijk heel persoonlijk, maar ik kon de zelfbewuste Scott erg waarderen. Ik hoop vooral dat de aankondiging van een vervolg op het einde echt was, die zou ik zeker spelen! Als je zoekt naar een lekker luchtige, grappige puzzelgame dan kan ik je Scott Whiskers in: the Search for Mr. Fumbleclaw van harte aanbevelen.

+ Leuke puzzels met een goede moeilijkheidsgraad

+ Volledig ingesproken

– Soms wel heeeel veel tekst

– Mist wat quality of life-functies

DN-score: 7,5