The Stanley Parable krijgt fysieke Switch-release

All of his coworkers were gone. What could it mean?

The Stanley Parable heeft de harten van vele gamers veroverd toen dit spel uitkwam. Het was uniek, geestig, en nam bekende videogame tropes op ludieke wijze op de hak. Toen enkele jaren de Ultra Deluxe Edition zijn intrede deed, bleek die liefde voor de game nog altijd even sterk. Het is dan ook altijd jammer geweest dat de game nooit een welverdiend plekje in onze gamingkast heeft kunnen krijgen. Nu komt daar dan ein-de-lijk verandering in, want iam8bit heeft gisteren een fysieke release aangekondigd.

Also coming soon: The Stanley Parable: Ultra Deluxe Retail Edition!



Coming to international retailers July 19th.



Learn more: https://t.co/UCVanX8QC0 pic.twitter.com/Qec1WsSpb1 — iam8bit (@iam8bit) March 26, 2024

We hebben er lang op moeten wachten, maar we worden dan wel beloond met zowel een standaardeditie en een speciale Collector’s Edition. De standalone release wordt vanaf 19 juli beschikbaar gemaakt aan retailers en bevat naast de game ook enkele art cards waarop bekende locaties uit de game te zien zijn. De Collector’s Edition biedt alles wat een brave kantoormedewerker met een verteller in zijn hoofd zich kan wensen, zoals een Stanley-figuurtje (een Stanlurine?), de soundtrack, en een heuse Bucket Reassurance Manual waarin je leert hoe je je eigen Reassurance Bucket kunt maken. Je krijgt er zelfs een stickersetje bij om je daarbij te helpen (emmer niet inbegrepen). Verder zit er de knop bij die de naam van de speler zegt (vooral relevant voor mensen die toevallig Jim heten), evenals een cassettebandje met bonusmateriaal.

In de onderstaande video licht de verteller uit de game alles nog even toe, zoals alleen hij dat kan:

De Collector’s Edition is vanaf morgen, 28 maart, te pre-orderen.

Benieuwd naar wat wij van The Stanley Parable: Ultra Deluxe vonden? Lees hier onze review.