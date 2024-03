Corpse Party II: Darkness Distortion aangekondigd voor de Switch

Dit najaar gaan we weer griezelen.

Halloween is nog ver weg, maar dat houdt XSEED en Mages niet tegen. Vandaag hebben ze Corpse Party II: Darkness Distortion aangekondigd voor de Nintendo Switch. De nieuwe horrortitel moet in de herfst van dit jaar uitkomen.

Corpse Party II is het vervolg op een game die inmiddels is uitgegroeid tot een cultklassieker, maar dan met nieuwe personages, een nieuwe setting en een nieuwe vloek. De game speelt zich af in het Amare Est Vivere-ziekenhuis, waar niets is wat het lijkt. Jij volgt drie scholieren, waaronder een streamer die een urban legend wil debunken: de legende “Ayame’s Mercy.” Dat loopt echter niet helemaal volgens plan, en de drie meiden roepen een kwaadaardige vloek op zich af.

Aan jou de taak om de dames in leven te houden en te beschermen tegen de kwade geest van Ayame en de andere gruwelen die zich in dit lugubere ziekenhuis schuilhouden. Je speelt zowel in third person als in first person (als je durft), in combinatie met de visual novel-achtige manier waarop het verhaal wordt verteld. De game bestaat uit zes hoofdstukken en nog eens acht scenario’s. Er zijn meerdere eindes om te ontdekken, niet allemaal even vrolijk. Lukt het jou om iedereen in leven te houden?

Bekijk hieronder de aankondigingstraiker voor Corpse Party II: Darkness Distortion: