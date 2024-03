Full Metal Sergeant krijgt Switch-release

In ’t gelid, soldaat!

Het leger is op zoek naar JOU! Een drilsergeant die de nieuwste lichting rekruten wel even aan een streng trainingsregime onderwerpt. Full Metal Sergeant komt namelijk naar de Nintendo Switch. De game kwam oorspronkelijk afgelopen jaar al uit voor pc, en zal vanaf 3 mei ook op onze favoriete hybride console te spelen zijn.

Jouw taak is simpel: een nieuwe groep kersverse rekruten opleiden tot getrainde, capabele soldaten. In 12 weken. Full Metal Sergeant is een managementgame, vrij eenvoudig in opzet. Jouw bootcamp bestaat uit 9 gebieden, 21 trainingsprogramma’s en tot 12 troepen per keer. Elke 12 weken krijg je nieuwe rekruten onder je hoede, elk met hun eigen persoonlijkheden en goede en slechte kanten. Jij gaat met deze onervaren soldaten aan de slag en leidt ze op tot scherpschutters, duikers, anti-tank units en meer. Hoe beter jij presteert, hoe hoger het prestige van het trainingskamp. Er staat een reputatie op het spel!

Ontwikkelaar CarloC belooft eenvoudige maar toch uitdagende gameplay, in een jasje van overzichtelijke pixelart. Bekijk hieronder de trailer voor de game: