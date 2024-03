Ontslagen bij testcentrum Nintendo of America

Ontslagen in de gamingindustrie. Het is niet de eerste keer dat we er een artikel aan wijden. Deze keer is het de beurt aan Nintendo zelf, specifiek Nintendo of America. Volgens informatie van Kotaku is het bedrijf van plan om hun testcentrum te herstructureren. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Zelfs Nintendo is niet immuun voor ontslagrondes.

In het volgende statement geeft Nintendo of America een verklaring:

Nintendo of America (NOA) has reorganized its Product Testing functions to drive greater global integration in game development efforts. The changes will also better align NOA with interregional testing procedures and operations.

These changes will involve some contractor assignments ending, as well as the creation of a significant number of new full-time employee positions. For all assignments that are ending, the contractors’ agencies, with NOA’s support, will offer severance packages and provide assistance during their transition.

For those contractor associates who will be leaving us, we are tremendously grateful for the important contributions they’ve made to our business, and we extend our heartfelt thanks for their hard work and service to Nintendo.