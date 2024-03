Releasedatum Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling bekend

En naast de datum een nieuwe trailer en nieuws over de bundels ... Lekker bezig Idea Factory!

Otome-fans opgelet: 28 mei is het zover! Dan kun ook jij de fan disc van Cupid Parasite spelen. En met de nieuwe trailer en informatie over de bundels kun je alvast in de stemming komen Heb je nou geen idee wat otome of fan disc inhoudt? Geen zorgen, in ons overzichtsartikel leggen we je alles uit.

Cupid Parasite vertelde het verhaal van relatiecoach én daadwerkelijke Cupido Lynette Mirror. Haar talent als koppelaar werd op de proef gesteld bij het koppelen van de Parasite 5. Deze vijf mannen waren berucht vanwege hun ‘onkoppelbaarheid’: van de jongen die nog steeds smoorverliefd is op een meisje dat hem niet ziet staan, tot de man die alleen op bezette vrouwen valt. Gelukkig wist ze toch voor een happy end te zorgen. En daar gaat Sweet and Spicy Darling verder!

In deze fan disc diep je de relatie tussen Lynette en haar liefde verder uit. En, zoals de titel al weggeeft, heb je hierbij ‘sweet’ en ‘spicy’ keuzes die invloed hebben op het einde. Maar dit is niet alles: er is ook een geheel nieuwe love interest! Merenice Levin is een waarzegger die de stereotype glazen bol heeft vervangen door … een donut? Voor een voorproefje kun je onderstaande (scandalous) trailer kijken! Laat je ons in de comments weten naar wiens verhaal jij het meeste uitkijkt?

Tot slot nog nieuws over de bundels. Hoewel de pre-order datum nog niet bekend is, is al wel bekend welke bundels er komen. En belangrijker: uit welke goodies deze bestaan. Alle bundels hebben uiteraard het spel, maar ook een tweezijdige afbeelding in het doosje, een collector’s box en een speciale ruilkaart.

De Limited Edition heeft daarnaast een hardcover art book, de audio drama cd’s, ansichtkaarten en een steelcase. De Day One editie bevat naast de basis ook een speldje, een afbeelding in acryl en een dubbelzijdige poster. De Dual Package bevat tot slot de basis en alles van de Day One editie met daarbij een extra poster, een haarband, stickers, zes kaarten van de hoofdpersonages en de oorspronkelijke Cupid Parasite. Perfect om je verzameling compleet te maken dus! Bekijk de bundels hieronder.