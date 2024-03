[Review] Pepper Grinder – Simpel maar effectief

Boor maar door!

Om even te beginnen wat geschiedenis. Pepper Grinder is gemaakt door één persoon. Deze persoon was hevig geïnspireerd door Namco’s arcade platformer Dig Dug en wilde dit op één of andere manier combineren met de vloeiende bewegingen van Sega’s Ecco the Dolphin. Hij is in 2016 al met dit concept begonnen, en de allereerste trailer (trailer 0) stamt alweer uit 2017. In 2022 is deze persoon gaan samenwerken met Devolver Digital en nu hebben wij eindelijk het resultaat in handen. Maar is deze indietitel een beetje de moeite waard?

De piraat met de boor

Het verhaal van Pepper Grinder is niet moeilijk. Jij speelt Pepper, een piraat die op een dag scheepsbreuk leidt. Wanneer je wakker wordt, zijn al je schatten gestolen en je zult je supersterke boor moeten gebruiken om deze terug te krijgen. Nu kun je misschien bij jezelf denken: Een boor? Wat heeft een boor te maken met piraterij? Want eerlijk, dat was ook mijn eerste gedachte. En uh, ik weet het ook niet. Pepper blijkt een passie te hebben voor mijnbouw, maar hoe ze aan een boor komt die groter is dan zij wordt achterwege gelaten. Eveneens waarom zoveel andere vijanden een boor of boor-motief hebben. Maar goed, daar gaat het eigenlijk ook niet om. Het gaat om de gameplay!

Boor-tastische gameplay

En gelukkig zit die wel snor. Pepper Grinder zet zichzelf neer als een “piraten-platformer” vol actie. Alhoewel ik dat piratenthema niet meteen terug zie komen, klopt de rest aardig. De gameplay is simpel maar effectief. De game werkt door middel van werelden en levels, en in deze levels ga je met je boor op pad om verloren schatten terug te halen. De boor is je belangrijkste asset, niet alleen is hij heel handig om vijanden mee te verslaan, ook is hij zo krachtig dat je door bepaalde ondergronden kunt graven en je jezelf hiermee kunt lanceren. Er zit maar één maar aan: de boor gaat door. Bovengronds kun je stoppen wanneer je wilt, maar ondergronds blijft hij gaat tot je jezelf uit de grond lanceert. Dit is dan ook het grootste deel van de gameplay, de uitdagingen oplossen die de wereld voor je neerzet. Hoe kan ik alle schatten verzamelen, vijanden verslaan en daar komen waar ik heen wil zonder te stoppen? In essentie doet het wel wat denken aan games als Super Meat Boy, al dan wel een stuk vergevingsgezinder.

Creatieve levels en uitdagingen

Dit klinkt misschien simpel, maar de game heeft genoeg gedaan om dit interessant te houden. Sowieso werkt de flow van het graven goed, maar ook zit er afwisseling in wat je met de boor kan. In de wereld van Pepper Grinder bestaan ook andere machines en die passen gelukkig allemaal op het uiteinde van je boor. Zo zijn er bijvoorbeeld levels waarin het verandert in een geweer of zit een level vol met kanonnen waardoor je jezelf af kunt schieten. Je kunt er zelfs een mech mee bedienen! Sowieso zijn de levels goed gedaan. Ze voelen niet te lang en de creativiteit van de puzzels zorgt ervoor dat de game eigenlijk altijd wel interessant blijft. De game werkt verder op een typische platformmanier. Versla een level, speel de volgende vrij, aan het eind van de wereld versla je een eindbaas en kun je door naar de volgende wereld. Simpel. In totaal zijn er vier werelden en zul je, als je een beetje opschiet, de game in zo’n 10 uur uitspelen. Daarna kun je bij elk level een time-attack doen, waarbij je stickers verdient aan de hand van hoe goed je het doet.

Geheime munten en een stickerboek

Verder zitten er wat extra’s in de game, maar deze zijn niet om over naar huis te schrijven. Elk level heeft geheimpjes en geheime paden, waar je, naast schatten, ook geheime munten kunt vinden. Er zijn vijf munten per level, welke je daarna kunt uitgeven in de shop. Je kunt hiermee andere kleuren haar en kleren kopen én een sleutel waarmee je (per wereld) een extra level vrijspeelt. Verder kun je het geld van de gevonden schatten gebruiken om twee gacha machines te bedienen. De ene geeft je extra health voor het aankomende level wat erg interessant is als er een level is waar je op vast loopt. De ander geeft je stickers. Deze stickers kun je in een stickerboek plaatsen om zelf plaatjes te maken, met filters, effecten en andere kleinigheden. Leuk, al doet het verder niets.

Prima stijl en muziek

Grafisch gezien ziet de game er verder prima uit. Het gebruikt een pixelstijl die doeltreffend genoeg is. Het is meteen duidelijk waar je wel en niet kan boren, en de geheime paden zijn precies onopvallend genoeg dat je ze alleen ziet als je een beetje oplet. De muziek is daarnaast misschien wat herhalend, maar verder lekker opwindend, wat past bij de stijl van de game.

Conclusie

Aan het eind van de dag is het gewoon een leuk spelletje. Er zit niet teveel poespas omheen, je bent hier om levels te doorboren dus daar zul je dan ook mee bezig zijn. Omdat er elke keer wel wordt bedacht hoe dit idee creatief gebruikt kan worden, blijft dit tot het einde leuk. Levels zijn daarnaast uitdagend maar behapbaar. De game is daarnaast ook goed geprijsd: voor €14,99 krijg je een leuk platform-avontuur waar je zo’n 10-15 uur kwijt aan bent.

+ Simpele maar effectieve platformer die niet snel verveeld

+ Levels zijn creatief, met verschillende toepassingen voor het boren

+ Goede stijl en muziek die doen wat ze moeten doen

+ Goed geprijsd voor wat je ervoor krijgt

– Game is aan de korte kant, na 10-15 uur ben je wel klaar

DN-Score: 7,8