10 april is The Triple-i Initiative showcase!

Bereid je voor op een showcase vol (aankomende) indie-parels.

Het Triple-i Initiative is nog maar enkele maanden oud. Toch hebben ze nu al hun eerste showcase op het programma staan. En dat belooft veel goeds! Dit initiatief is een samenwerking tussen verschillende indiestudio’s, die onder andere de hits Dead Cells, Terraria en Slay the Spire op hun naam hebben staan. Zij vonden dat indiegames wel wat meer in het zonnetje mochten worden gezet. In lijn met triple-A-games, vonden ze het wel passend om deze games tot triple-i-games te bestempelen.

Wat kunnen we verwachten van deze showcase? Als we de organisatoren mogen geloven trakteren ze ons op nieuwe aankondigingen, exclusieve gameplay en demo’s van meer dan 30 games! Studio’s die meedoen zijn onder meer de makers van Spiritfarer en Darkest Dungeon. Het is nog niet duidelijk voor welke platforms de besproken games zullen zijn. Maar met zoveel spellen kan het niet anders dan dat Switchgebruikers straks aardig wat hebben om naar uit te kijken.

De stream zal 45 minuten duren en op 10 april om 19.00 te zien zijn op onder andere YouTube en Twitch. Geen tijd om te kijken? Maak je geen zorgen, wij zullen je uiteraard op de hoogte houden van het belangrijkste Switch-nieuws!