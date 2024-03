Earthblade de volgende game van de makers van Celeste verschijnt niet langer in 2024

De game is uitgesteld wegens de grote werkdruk en persoonlijke uitdagingen.

Earthblade werd 3 jaar geleden aangekondigd. Het betreft een 2D pixel art platformer van Celeste ontwikkelaar Extremely OK Games. In 2022 kreeg de game nog een releasedatum van 2024. Helaas heeft de R&D regisseur Maddy Thorson nu in een blogpost op hun website laten weten dat de game dit jaar niet meer gaat halen.

Ze geeft aan dat het uitstel te maken heeft met het beheer van de werkdruk, de teamgroei en de uitdagingen in haar persoonlijke leven. In de post is verder geen nieuwe datum vernoemt. Extremely OK Games is momenteel actief bezig met Earthblade en heeft Kyle Pulver aangenomen als game designer. Kyle heeft eerder gewerkt aan titels als Super Meat Boy Forever en Offspring Fling.

Wat vind jij van dit nieuws? Heb jij Celeste met veel plezier gespeelden ben je erg benieuwd naar Earthblade? Laat het weten in de reacties!