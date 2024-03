Gearbox software wordt verkocht aan Take-Two voor 460 miljoen dollar

Embracer group is weer een ontwikkelaar armer.

Embracer group heeft aangekondigd dat ze Gearbox software de makers van de populaire Borderlands franchise voor 460 miljoen dollar verkopen aan Take-Two. Dit maakte het bedrijf bekend in een persbericht op hun website. Deze verkoop vind 3 jaar plaats nadat Embracer group Gearbox oorspronkelijk kocht voor 1.3 biljoen dollar. Embracer verkoopt om specifiek te zijn: Gearbox’s development studios in Austin, Texas, Quebec en Montreal. Hiernaast verkopen zij de franchise rechten van Borderlands, Tiny Tina, Home World, Risk of Rain en Duke Nukem. Embracer behoudt nog wel de uitgeverskant van Gearbox. Hieronder vallen titels als Remnant 2 en Hyper Light Breaker. Ook zijn er nog onaangekondigde games onder de uitgever arm van Gearbox die bij Embracer blijven.

Embracer behoudt ook nog de rechten van de MMO’s Star Trek Online, Neverwinter Online alsmede de studio’s Lost Boys Interactive en Captured Dimensions. De overgebleven studio’s worden geïntegreerd met andere delen van het bedrijf.

Dit nieuws volgt na Embracer’s eerdere acties zoals het sluiten van Saints Row ontwikkelaar Volition en de afsplitsing met Saber Interactive. Embracer heeft het afgelopen half jaar 29 projecten gecanceld en 7 studio’s gesloten. Eén van deze projecten betrof een onaangekondigde Deus Ex game die in ontwikkeling was bij Eidos Montreal.