Kom vanaf vandaag tot rust met nZen voor de Nintendo Switch 

Het is tijd om even helemaal (n)Zen te worden!

Het spel nZen van RedDeerGames is al een paar dagen te vinden in de Nintendo eShop, onder het kopje ”binnenkort verkrijgbaar”. Echter is het wachten vanaf vandaag eindelijk voorbij, want deze game is namelijk nu beschikbaar op Nintendo’s hybride console. Bovendien krijg je om dat te vieren tot 28 april maar liefst 80% op jouw aankoop. Daarna gaat de titel weer voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank. Om nZen te downloaden heb je 323 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Ben je even helemaal klaar met al die drukke games en wil je even kalmeren? Dan is nZen misschien wel iets voor jou! nZen is namelijk niet echt een spel, maar eerder een soort applicatie, die je zal helpen om jezelf te vinden en de wereld om je heen te begrijpen. Dit doet de app door jou naar verschillende inspirerende programma’s te laten luisteren. Tijdens elk van deze programma’s is het de bedoeling om te concentreren op de ingesproken stem. Daarbij zijn er kalmerende achtergrondgeluiden aanwezig en hoopt nZen op die manier dat jij jouw doelen in het leven kunt bereiken.

Ben je benieuwd geworden naar nZen? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!

Ga jij de uitdaging aan om even helemaal tot rust te komen? Laat het ons dan vooral weten door een reactie achter te laten.