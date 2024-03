No Man Sky krijgt nieuwe update “Orbital”

De update neemt deze keer space stations onder handen!

Ja hoor, daar gaan we weer. Het is nog maar net iets meer dan een maand geleden dat No Man Sky de “Omega” update kreeg, maar de volgende staat alweer klaar. Versie 4.6, oftewel, “Orbital” is nu live en te spelen op de Nintendo Switch. Deze enorme update neemt o.a. de space stations onder handen, waardoor deze er anders uitzien en andere shops en guild quests hebben. Daarnaast is het nu mogelijk om je eigen schip te ontwerpen aan de hand van base parts. Benieuwd naar de veranderingen? Hier kun je de patch notes lezen. Als je daar geen zin in hebt is er gelukkig ook nog een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

No Man Sky blijft maar gaan. Na een extreem rommelige start kwam de game in 2016 uit, waarna het hard heeft gewerkt om alle beloftes die ze toen niet konden waarmaken alsnog te implementeren. Dat zijn ze sindsdien trouw aan het doen, en toen de game in 2022 naar De Switch kwam was het al zover dat we niets anders konden doen dan het een dikke 8.0 geven. Maar zelfs toen hield het niet op. De game krijgt nog steeds geregeld updates, waardoor je ervaring blijft veranderen. Ben jij klaar om terug de ruimte in te gaan?