Pepper Grinder krijgt launch trailer

Boor je in weg door creatieve levels in Pepper Grinder

Pepper Grinder is sinds gisteren speelbaar op de Switch. Onze Patricia mocht al eerder met de game aan de slag. Zij beoordeelde de game in haar review met een 7.8. Zij was onder andere te spreken over de creatieve levels en de mooie stijl en muziek van de game. Om de release te vieren heeft indie uitgever Devolver Digital nu een launch trailer voor de game gedeeld. Deze is onder dit artikel te bekijken.

In Pepper Grinder boor je in hoog tempo door levels heen om Pepper’s spullen te zoeken. De boor wordt geregeld afgewisseld met andere soorten gameplay. Denk aan het berijden van een robot of schieten met een machinegeweer. Toch draait het grotendeels om het doorlopen van de wereld via boorroutes. Er zijn genoeg mogelijkheden om nieuwe boren te vinden of te upgraden. Daarnaast kom je ook nieuwe schatten tegen die je kunt verkopen om Pepper op te peppen of onbekende paden te openen.