Sagres onderweg naar de Switch

Bevaar de zeven zeeën in deze open-world simulation RPG!

Indie ontwikkelaar Ooze en uitgever Kakehashi Games hebben aangekondigd dat Sagres, een open-world sailing simulation RPG onderweg is naar de Switch. De game kwam afgelopen september uit op steam, waar de game zeer positief is ontvangen. Wanneer de game op de Switch zou moeten verschijnen is helaas nog niet bekend. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

In Sagres neem je de rol aan van kapitein Fernando in het jaar 1400. Je bent in deze game vrij om te gaan en staan waar je wilt, waardoor je honderden echte locaties zult ontdekken. Van Noord-Amerika tot Afrika, het is aan jou om handel routes op te zetten, spullen te vinden om te verhandelen en jezelf uit te rusten om voorbereid te zijn op aanvallen van piraten. De game bevat daarnaast een systeem om je schip aan te passen en om contacten aan te gaan met guilds. Hier kun je schatten voor vinden om dan in de rangen te stijgen.