Vanaf vandaag kun je op roadtrip in Open Roads

Ontrafel met je moeder jullie familiegeheimen!

In Open Roads speel je de 16-jarige Tess Devine. Samen met haar moeder Opal doet zij een bijzondere ontdekking. Op zolder komen ze namelijk brieven en notities tegen die lijken te verwijzen naar oude familiegeheimen. Vooral de verwijzing naar een schat op de grens met Canada spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Daarom besluiten ze op een roadtrip te gaan langs alle plaatsen waar ze mogelijk meer kunnen leren over dit mysterie.

In deze game zul je van locatie naar locatie reizen, terwijl je met het interactieve dialoogsysteem de waarheid probeert te achterhalen. Maar uiteraard speelt ook de relatie tussen moeder en dochter een belangrijke rol. In de trailer hieronder kun je een indruk krijgen van het spel. De bijzondere combinatie tussen getekende personages en de realistische omgevingen springt daarbij direct in het oog. Gecombineerd met ervaren stemacteurs, belooft dit een intrigerend verhaal te worden. Stap jij in? Laat het ons weten in de comments!