Gezelligheid in Nintendo-reclames

Nintendo heeft twee nieuwe reclames gelanceerd.

Op het YouTubekanaal van Nintendo zijn twee nieuwe reclames verschenen. De gezelligheid straalt er vanaf.

Het is ‘Cake Time’

Nintendo probeert in hun reclames het gevoel van ‘samen’ vaak terug te laten komen. In de nieuwste Amerikaanse Nintendo-reclames lijkt deze formule niet veranderd te zijn. In de eerste video zien we een familie die samenkomt en zich gaat klaarmaken voor het eten. De kinderen spelen ondertussen Mario Kart 8 Deluxe. Langzaam maar zeker komen ook de volwassenen even meekijken met de spannende races.

In de tweede video gebeurt iets vergelijkbaars, maar dan wat kleiner. Een gezin is bezig om iets lekkers te bakken en gaan daar samen mee aan de slag. In de tussentijd kan er natuurlijk een game gespeeld worden. We zien dat ze toevallig in Princess Peach: Showtime! ook een taart aan het maken zijn.

Wat vind jij van dit soort reclames? Een beetje zoetsappig of juist wel passend bij Nintendo?