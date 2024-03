Psychologische horrorgame The Kindeman Remedy komt naar de Switch

Kruip in de huid van een kwaadaardige dokter in deze psychologische horrorgame.

Uitgever 3D Realms en ontwikkelaar Troglobytes Games hebben vandaag aangekondigd dat de psychologische horrorgame The Kindeman Remedy naar de Switch komt. De release staat gepland voor 11 april 2024.



In The Kindeman Remedy kruip je in de huid van Dokter Carl Kindeman die op zoek is naar het ultieme verdovingsmiddel. Alom gehaat door de medische gemeenschap door zijn ”twijfelachtige” werk methodes accepteert hij een baan in een vreselijke gevangenis. Maar dit is slechts onderdeel van zijn plan. Hier zal hij er alles aan doen om zijn reputatie te herpakken en kan hij ongestoord zijn experimenten uitvoeren.



Duik in een duister verhaal met complexe personages die de game meer diepgang geven. Zo zul je je best moeten doen om al je middelen zorgvuldig te managen in verschillende ruimtes en zal je met talloze gevaarlijke middelen moeten experimenteren. Bovendien zijn er meerdere eindes van de game om vrij te spelen. Hoe zal het verhaal zich ontrafelen met jouw aanpak?



Bekijk hieronder de trailer voor The Kindeman Remedy. Hoe lijkt jou deze psychologische horrorgame? Laat het ons weten in de reacties!