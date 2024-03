[Gerucht] Spyro 4 in de maak?

Wordt er gewerkt aan Spyro 4?

Volgens verschillende bronnen zou ontwikkelaar Toys for Bob bezig zijn aan Spyro 4. De mogelijke onthulling zou gedaan zijn op een gamebeurs.

Microsoft zou groen licht hebben gegeven

In een video geplaatst door Canadian Guy Eh, zou Toys for Bob werken aan een nieuw deel in de Spyro-serie. Er waren al diverse geruchten, maar op 20 maart werden deze opeens erg concreet. Tijdens PAX East, een grote gamebeurs in Amerika, zouden verschillende ontwikkelaars het over Spyro 4 hebben gehad. Microsoft heeft zelf ook al aangegeven dat Toys for Bob werkt aan een nieuwe game, die lijkt op eerdere games. Kijk en luister je liever zelf naar de geruchten? Check dan de video hieronder.

Zie jij een volgend deel voor Spyro wel zitten? Laat het weten in de reacties.