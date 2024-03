Game gemaakt door middelbare scholieren krijgt trailer

Een game gemaakt door een groep vrouwelijke middelbare scholieren.

What They Don’t Sea is gemaakt door middelbare scholieren. Het is een game die is ontwikkeld door alleen maar vrouwelijke scholieren tijdens een hiervoor speciaal evenement.

Girls Make Games

In North Carolina, Amerika, is er in 2019 een evenement geweest genaamd Girls Make Games. Tijdens dit meerdaagse kamp maakten vrouwelijke middelbare scholieren verschillende games. De beste game zou door een professioneel bedrijf ook daadwerkelijk worden uitgebracht. What They Don’t Sea won in 2019 de prijs voor beste game en is door uitgever LearnDistrict uitgebracht op de Nintendo Switch.

In de game verken je de oceaan op zoek naar algen. Met deze algen is het namelijk mogelijk om onderzoek te doen naar alternatieve energiebronnen. Helaas wordt de oceaan niet alleen bewoond door vriendelijke soorten. Er zijn ook gevaarlijke monsters en andere wezens te vinden. Gelukkig is er hulp van onder andere Bean, een onderzeese wapenhandelaar.

De game is een paar dagen geleden in Amerika uitgekomen. Het is nog niet bekend wanneer de game in Europa beschikbaar zal zijn. Zou jij deze game gaan spelen?