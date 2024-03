[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 14

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Tengoku Struggle -Strayside-

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 4 april 2024

Tengoku Struggle -Strayside- is een bovennatuurlijke otome waarin je de rol aanneemt van Rin Enma, wiens vader de koning van de onderwereld is. Rin is net begonnen als bewaker. Wanneer blijkt dat een aantal gevangenen uit de hel is ontsnapt, is dat dus een perfect klusje voor haar. Rins vader stuurt haar op pad naar de mensenwereld, samen met een aantal betrouwbare gevangenen die hij zelf heeft geselecteerd. Maar eenmaal op aarde ontdekt Rin dat er meer aan de hand is dan een simpele ontsnapping … En die gevangenen die met je meereizen zijn ongetwijfeld ook interessanter dan Rin had verwacht!

Freedom Planet 2

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 4 april 2024

Freedom Planet 2 is het langverwachte vervolg van de Freedom Planet, een snelle platformer die doet denken aan de Sonic series. Dit keer strijd je samen met de helden van Avalice tegen de grootste dreiging ooit. Een eeuwenoud gevaar is namelijk wakker geworden in de diepte van de oceaan. Merga, een water draak uit de tijd van Avalice’s oudste oorlog is bevrijd uit haar kristallen gevangenis. Oorlog staat op het punt om uit te breken, maar onze helden zijn verdeeld. Lukt het de meiden samen te blijven staan in deze lastige tijden? Baan je al vechtend een weg door een wereld waar katten groen zijn, motoren tegen muren omhoog rijden en monstermeisjes triomferen in het gevecht. Je neemt controle over Lilac, Carol, Milla of Neera, elk met hun eigen unieke speelstijl.

The Gap

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99 – 4 april 2024

The Gap is een sci-fi thriller exploration-game, waarin je het verhaal volgt van Joshua Hayes. Hij is een neurowetenschapper. Dat is hij mede omdat zijn familie lijkt te leiden aan een zeldzame genetische aandoening, een aandoening die langzaam iemands herinneringen wegvreet. Hierdoor verliest diegene zijn geestelijke gezondheid en persoonlijkheid. In de game verken je herinneringen, waarin je de hoogte- en dieptepunten van de familie meemaakt. Terwijl hij deze verkent, kan hij voorwerpen vinden die als gateway naar zijn verleden leiden. Maar dat is niet het enige. Als onderdeel van een experiment om de ziekte te genezen, geleid door de biotechgigant Neuraxis, raakt Joshua verwikkeld in de intriges binnen het bedrijf. Hij raakt al snel verstrikt in een web van herinneringen, en om deze te ontrafelen zal hij zich één ding moeten afvragen… kan hij zichzelf wel vertrouwen?

Wat verder verschijnt in de week van 1 tot en met 7 april :

2 april: Saviorless

2 april: Girl Genius – Adventures in Castle Hetrodyne

3 april: Adventures in Venaris

3 april: Knowledge Keeper

4 april: Bubble Bunny

4 april: Retro Mystery Club Vol2: The Beppu Case

4 april: Savage Age

4 april: Colony Defense – The Ultimate minimalist Tower Defense game

4 april: Doll Explorer

4 april: Cats Organized Neatly

4 april: WWII Airplane Fight -Battle Warsquad-

4 april: Korean Rail Driving Tour – LRT Uijeoengbu

4 april: Sushi Soul Universe

4 april: Sugar Tanks 2

4 april: CrashOut Extreme

4 april: Make it! Ikayaki

4 april: Deadland Chronicles

4 april: Erogods Mirage

5 april: Devil’s Calling

5 april: No Umbrellas Allowed

5 april: Life of Slime

5 april: Moto Rush GT – Ultimate Edition-

5 april: Trash Punk – Extended Edition-

5 april: Kebab Bar Tycoon -Extended Edition-

5 april: Dreamland Solitaire 3 – Dark Prophecy

5 april: Kitchen Crisis

5 april: Heisting

5 april: Hair Dye

5 april: Sky Guy – Hidden Objects Deluxe

5 april: Stunt Scooter Simulator

6 april: Last Bloody Snack

6 april: Fire Race

6 april: Find Room 96

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.