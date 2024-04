Bètatest Inazuma Eleven: Victory Road nu al vijfhonderdduizend keer gedownload!

Ben jij één van de vele mensen die al van het spel geproefd heeft?

Tijdens de tweede LEVEL-5 VISION uit 2023 werd er bekendgemaakt dat Inazuma Eleven: Victory Road een wereldwijde bètatest zou krijgen. Een paar dagen geleden, sinds 28 maart, konden Switch-bezitters al van het spel proeven en dat is massaal gedaan! Het officiële X-account van Inazuma Eleven heeft vandaag namelijk gedeeld dat de wereldwijde bètatest al meer dan vijfhonderdduizend keer gedownload is (en dat is geen grap).

Mocht je gemist hebben dat er een bètatest gaande is, dan kun je nu nog via de Nintendo eShop de game gratis uitproberen. Let er echter wel op dat er nog een paar functies ontbreken. Zo is er bijvoorbeeld nog geen aanraakbesturing beschikbaar en kunnen spelers tijdens een wedstrijd nog niet van aanvalrichting veranderen. Daarbij is verticaal spelen in de handheld-modus ook nog niet mogelijk. Al deze dingen zullen uiteraard wel aan de volledige versie worden toegevoegd.

⚡500K Downloads Reached⚡



The "#InazumaEleven : Victory Road" worldwide beta test demo has exceeded 500,000 downloads!



We hope you continue to enjoy the beta test demo, including watching live streams and playing tournaments!https://t.co/ccmfJHWKN2 pic.twitter.com/5I4fiXpxIg — Inazuma Eleven Series (@InazumaSeries) April 1, 2024

Heb jij afgelopen paar dagen al kennisgemaakt met Inazuma Eleven: Victory Road? Zo ja, laat ons dan vooral weten wat je tot nu toe van het spel vindt. Wij zijn erg benieuwd!