39e Grand Prix voor Tetris 99 staat in het teken van Princess Peach: Showtime!

Zie hier hoe het gloednieuwe thema eruitziet!

Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat Tetris 99 een Grand Prix heeft gekregen. Gelukkig hoeven Switch-bezitters niet heel veel langer meer te wachten voordat het 39e evenement gaat beginnen. Aanstaande vrijdag op 5 april om 09:00 uur is het namelijk weer zover, want dan gaat deze sprankelende Grand Prix van Princess Peach: Showtime! van start. Gamers kunnen tot dinsdag 9 april 08:59 punten verzamelen door te spelen om zo het gloednieuwe thema te ontgrendelen. Hiervoor heb je net zoals altijd 100 eventpunten nodig.

Ben je benieuwd geworden naar hoe het nieuwe thema eruitziet? Bekijk dan onderstaande gameplay trailer!