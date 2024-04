Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition heeft een releasedatum

En je hoeft niet lang te wachten.

Via een trailer heeft uitgever PQube de releasedatum bekendgemaakt van Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition. En die is al snel! De First-Person-Dungeon-Crawler-RPG-collectie komt namelijk al uit op 26 april!

Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition is, zoals de naam al zegt, een verzameling van 2 games. Het betreft Class of Heroes, de RPG die in 2008 op de PSP uitkwam, en Class of Heroes 2G. Laatstgenoemde is de uitgebreidere versie van Class of Heroes 2 die in 2010 voor de PlayStation 3 uitkwam.

In deze RPG-serie is krijg je vriendschappelijke relaties met verschillende studenten om gezamenlijk op avontuur te gaan. De hele game speelt zich af vanuit het eerstepersoonsperspectief, waaronder de turn-based battles.

Hoewel de games niet even enthousiast zijn ontvangen, heeft deze serie wel aardig wat fans. En die hebben lang moeten wachten, omdat de games in juni 2022 waren aangekondigd. Maar nu lijkt het wachten dus eindelijk voorbij! Ga jij deze collectie in huis halen? Of heb jij mooie herinneringen aan de originele games? Laat het weten in de comments.