inKONBINI: One Store. Many Stories aangekondigd voor Switch

Waarin jij je eigen winkeltje beheert.

De game speelt zich af in Japan, in de jaren 90 van de vorige eeuw. Jij speelt als Makoto Hayakawa, die werkt – je raadt het niet – in een lokale buurtwinkel. Je houdt bijvoorbeeld de productvoorraden bij, gaat in gesprek met je klanten en bouwt relaties met ze op, die worden gebaseerd op de keuzes die jij als speler maakt. Je leert de mensen steeds beter kennen en komt er bijvoorbeeld gaandeweg achter welke producten ze vaak kopen. Daar speel jij als attente medewerker dan weer op in. Hoe meer handigheid je krijgt in het managen de winkel, hoe meer jij je eigen manier van werken introduceert. De gameplay wisselt zich onder andere af tussen interacties met klanten en toegankelijke minigames.

Bekijk hier de trailer:

De releasedatum is nog niet bekend, maar de game wordt begin 2025 verwacht. Op dit moment is er alleen sprake van een digitale release.