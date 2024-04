Deze maand op de Switch: Rose & Camellia Collection

Deze elegante dames lossen hun ruzies op met slap battles.

Stroop je mouwen maar vast op, want de Rose & Camellia Collection heeft vandaag een releasedatum gekregen. Ontwikkelaar WayForward laat samen met Nigoro weten dat de titel deze maand nog naar de Switch zal komen. Vanaf 16 april, om precies te zijn. De collectie bestaat uit vijf games: Rose & Camellia, Rose & Camellia 2, Rose & Camellia vs. La-Mulana, en Rose & Camellia 3 and Rose & Camellia 4. Deze laatste twee waren nog niet eerder verkrijgbaar.

De games gaan over een aristocratische familie waar flink wat onenigheid heerst over een erfenis. Dat lossen de personages (waar er in deze collectie meer dan 30 van zijn) op de enige juiste manier op: slap battles. Yep, dat lees je goed. Voor een stukje absurde gameplay moet je hier zijn. Je neemt het telkens op tegen een ander personage en probeert je tegenstander de bitch slap van je leven te verkopen, terwijl je haar pogingen verwoed probeert te ontwijken. Allemaal in stijl natuurlijk, want zijn stuk voor stuk elegante dames. Tijd om wat respect in de familie te slaan, tot de vete is opgelost (dat wil zeggen, tot jij de erfenis in ontvangst mag nemen).

Van flash naar console

De Rose & Camellia-games werden oorspronkelijk begin jaren 2000 uitgebracht als online flash-games. Die goeie ouwe tijd. Nu, bijna 20 jaar later, wordt dan eindelijk de overstap naar consoles gemaakt. Het leuke van een release op de Switch is natuurlijk dat je met de motion controls echt een flinke zwiep kunt verkopen aan je tegenstander. Gameplay met een stukje catharsis! Pas wel even op dat er niemand te dicht in je buurt zit, voordat je per ongeluk je eigen familieruzie creëert. Voor de aankomende consolerelease zijn de games flink opgepoetst met high-definition visuals en Engelse voiceovers. En natuurlijk als kers op de taart een echte openingstune zoals we die van anime kennen. Speel in je eentje door het verhaal of neem het op tegen vrienden in lokale multiplayer-mepsessies.

De collectie zal vooralsnog alleen in de eShop verkrijgbaar zijn, maar Limited Run Games gaat op termijn ook een fysieke release uitbrengen.

Nieuwsgierig? Bekijk hieronder de trailer die Limited Run Games heeft geplaatst: