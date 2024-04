Kamaeru: A Frog Refuge hopt naar de Switch

Daar kikker je van op!

Richt je eigen kikkeropvang op in Kamaeru: A Frog Refuge. Vandaag hebben uitgever Armor Games Studios en ontwikkelaar Humble Reeds aangekondigd dat deze knusse farming-game later dit jaar naar de Switch zal komen.

Leg de laser guns en mech suits maar even aan de kant, want hier draait het allemaal om kabbelende, rustgevende gameplay. Jij speelt als Cleo, die terug naar haar oude woonplaats reist om tot rust te komen en daar weer in contact komt met haar jeugdvriend Axel. Samen nemen jullie de lokale draslanden onder handen en creëren jullie een waar paradijs voor Axels lievelingsbeestjes: kikkers!

Het ziet eruit als een game waar jij je creativiteit de vrije loop kunt laten terwijl je het gebied helemaal naar wens inricht, om het de diertjes zo veel mogelijk naar hun zin te maken: bankjes, baden, glijbanen, etc. Leg vijvers en gewassen aan om zoveel mogelijk kikkers aan te trekken. Er zijn er meer dan 500 te ontdekken, die je allemaal documenteert in de Frogedex.

Bekijk hieronder de trailer:

Wat meteen opvalt, is het watercolorachtige artwork. Het lijkt een game die je rustig op je eigen tempo kunt spelen. De directeur van Armor Games Studios geeft bovendien aan dat het doel van de game is om meer waardering voor de natuur te creëren onder de spelers. Rustgevend, wholesome en leerzaam dus.

Is Kamaeru een game die in jouw straatje past? Laat het ons weten in de comments!